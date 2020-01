Sofiane Boussaadia (26), beter bekend als Boef, is niet langer samen met zijn verloofde, vlogger Selma Omari (26). Dit meldt Shownieuws maandag.

Omari deelde het nieuws via een inmiddels verwijderde Instagram Story. "Sinds iedereen het zich afvraagt. Ik ben inderdaad vrijgezel", aldus Omari. Het management van Boussaadia heeft aan Shownieuws bevestigd dat de twee inderdaad niet meer samen zijn.

De rapper en de vlogger waren ongeveer een jaar samen. In september 2019 zei Omari in een interview met de Volkskrant dat Boussaadia een "goed hart" heeft. "We hebben hetzelfde karakter. Hij is totaal niet vrouwonvriendelijk. Als iemand mij met respect behandelt, als een prinses, dan is hij het", aldus Omari.