Presentator Kees van der Spek, bekend van Kees van der Spek Ontmaskert en Oplichters in het Buitenland, laat binnenkort een hiv-test uitvoeren om erachter te komen of hij geïnfecteerd is geraakt met hiv toen hij in Zuid-Afrika was voor televisieopnames.

Van der Spek vertelde zondag in RTL Boulevard dat hij vorige week in Kaapstad was en daar een zakkenroller "gegrepen" had. "Die heeft in mijn arm gebeten. Ik moet binnenkort een aidstest doen", vervolgde hij.

Toen Van der Spek merkte dat hij overvallen werd greep hij de overvaller vast om hem naar de politie te brengen, waarna hij in zijn arm werd gebeten. "Hij zat echt te knagen." Van der Spek liet aan de andere gasten in het programma het litteken zien: "Hier zit nog een hoektand, zie je het?"

Hoewel het risico op hiv-overdracht door middel van een beet enorm klein is, is het niet onmogelijk. Van der Spek ondergaat de test om alle risico's uit te sluiten.