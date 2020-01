Lewis Capaldi is tijdens de uitreiking van de Grammy's gevraagd of hij van zijn plek af wilde gaan. De vrouw die dit aan de genomineerde zanger vroeg, dacht dat hij een zogeheten 'seatfiller' was, iemand die op de plek van beroemdheden gaat zitten om te voorkomen dat er lege stoelen te zien zijn.

"Een dame biedt zojuist aan mijn stoel over te nemen omdat ze dacht dat ik iemand was die een stoel moet vullen als de beroemdheid naar de wc is", aldus Capaldi op Twitter.

De zanger maakte tijdens de uitreiking kans op een beeldje voor het beste nummer van het jaar met zijn nummer Someone You Loved. De prijs ging uiteindelijk naar Billie Eilish, voor haar nummer Bad Guy.

De Schotse artiest heeft het afgelopen jaar op diverse grote festivals gestaan en speelt in het voorprogramma van voormalig One Direction-zanger Niall Horan.