Kaj Gorgels (29) is tijdens zijn vakantie op het Indonesische eiland Bali beroofd van zijn mobiele telefoon. De presentator en theatermaker meldt dat zondag via Instagram. Dieven op een scooter wisten het mobieltje uit de handen van Gorgels te grissen.

Gorgels lijkt niet heel erg geschrokken van het voorval getuige zijn post op Instagram waarin hij gekscherend de hulp van Oplichters in het buitenland-presentator Kees van der Spek inroept: "Da’s pech, telefoon weg. Ik heb je nodig ouwe krullenbol! Rovers op scooters, grissen je telefoon uit je klauwen! Ik heb aangifte gedaan bij de politie en gevraagd of ik 5 gewapende agenten mee kon krijgen om die ratjes op te sporen. Dat had ik toevallig in jouw afleveringen gezien."

Als afsluiting heeft Gorgels nog wel een serieuze boodschap: "By the way, pas echt op met Google-maps als je achter op een scooter zit op Bali mensen: ze zijn vliegensvlug!"