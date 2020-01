De zangeres Billie Eilish raakte in de periode waarin ze wereldberoemd werd, depressief. Ook had ze suïcidale gedachten, vertelt ze in The Gayle King Grammy Special.

"Ik voelde geen plezier meer. Ik dacht oprecht dat ik niet ouder dan zeventien zou worden", vertelt ze. Omdat ze steeds bekender werd, raakte ze vrienden kwijt. De achttienjarige raakte naar eigen zeggen geïsoleerd.



"Ik moet denken aan een keer dat ik in Berlijn was en alleen in mijn hotelkamer zat. Daar was een raam en ik weet nog dat ik aan het huilen was omdat ik dacht aan de manier waarop ik zou overlijden en dat ik dat zelf zou doen", vertelt Eilish.

Ze ging in therapie, waardoor ze met de depressie en suïcidale gedachten om leerde gaan. Het stemt haar gelukkig dat ze fans met soortgelijke problemen kan helpen. "Ik pak ze vast en zeg: zorg goed voor jezelf. Doe geen dingen om jezelf alleen maar meer pijn te doen."

Eilish is ze de jongste artiest ooit die de taak heeft gekregen een soundtracklied voor een James Bond-film op te nemen. Daarnaast is ze genomineerd voor zes Grammy's.

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0900-0113.