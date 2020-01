Tom Waes (51) heeft in het verleden veel verschillende drugs geprobeerd, maar nu durft hij dat niet meer. Dit vertelt de Belgische acteur in gesprek met De Volkskrant.

"Veel van dat spul is nu een stuk zuiverder en dus veel sterker geworden", aldus Waes. "Laatst nam ik een trekje van een joint, nou, what the fuck. Dat is geen softdrugs meer."

In de op ware gebeurtenissen gebaseerde serie Undercover speelt Waes de rol van undercoveragent Bob Lemmens, die jacht maakt op de Brabantse xtc-handelaar Ferry Bouman. De acteur hoopt dat zijn drie jongvolwassen kinderen geen xtc gebruiken: "Ik zou het heel erg vinden. Mijn generatie is veel mensen kwijtgeraakt aan de drugs, veelbelovende gasten die je ineens zag verglijden in xtc en cocaïne."

Waes zegt dat hij zelf op tijd gestopt is met het nemen van drugs, dankzij zijn 'natuurlijke rem'. "Zelf voelde ik al snel: hmm, dit is wel héél erg lekker, en op zulke momenten heb ik een natuurlijke rem. Ik kan alleen maar hopen dat mijn kinderen die rem ook hebben."