R. Kelly heeft de afgelopen week verstek moeten gaan bij de zitting in de rechtbank van Cook County vanwege een herniaoperatie die met spoed moest worden uitgevoerd. De zanger, die zich in Cook County moet verweren tegen een aanklacht wegens seksueel misbruik, is opgenomen geweest in een ziekenhuis maar bevindt zich inmiddels weer in de gevangenis in Chicago, meldt TMZ vrijdag.

De advocaat van R. Kelly maakte in september melding van meerdere gezondheidsklachten waaraan de 52-jarige zanger zou lijden en pleitte voor diens vrijlating. Naast een onbehandelde hernia zou R. Kelly last hebben van gevoelloosheid in zijn handen en angstaanvallen.

R. Kelly staat in Cook County terecht voor seksueel misbruik. De zanger zou in 2003 een vrouw gedwongen hebben tot orale seks.

De zanger staat ook in andere zaken terecht. Onder meer zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan vrijheidsberoving en het bezit van kinderporno.