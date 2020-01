Rapper YG is vrijdag in zijn huis in Los Angeles gearresteerd als verdachte van een beroving. De rapper zit vast in afwachting van zijn voorgeleiding bij de rechtbank en er is een borgsom van 250.000 dollar (ongeveer 220.000 euro) vastgesteld, meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

De politie heeft geen verdere details gegeven over de achtergronden van de beroving. Ook is niet bekend of Keenon Jackson, zoals de rapper in werkelijkheid heet, zijn borgsom heeft betaald.

YG is een van de artiesten die zondag tijdens de uitreiking van de Grammy's samen met onder anderen John Legend en DJ Khaled een muzikaal eerbetoon aan de overleden rapper Nipsy Hussle zou vertolken. Het is niet bekend of de deelname van de rapper aan dit optreden door zijn arrestatie en voorgeleiding, die gepland staat voor dinsdag, in gevaar komt.

In juli werd YG's huis doorzocht in verband met een schietpartij waarbij een omstander om het leven kwam. YG was niet bij de schietpartij betrokken; evenmin is bekend of het dodelijke incident en de beroving met elkaar in verband staan.