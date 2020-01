Thomas Neuwirth, die in 2014 als Conchita Wurst het Eurovisie Songfestival won, gaat twee maanden in Amsterdam wonen, vertelde hij vrijdag in RTL Boulevard.

"Ik verhuis dit jaar naar Amsterdam. Ik verheug me er ontzettend op, ook al is het maar voor twee maanden", aldus Neuwirth. "Ik wil graag de stad verkennen, artiesten leren kennen en creatief zijn."

Eerder deelde Neuwirth in Boulevard zijn enthousiasme over Jeangu Macrooy, die dit jaar voor Nederland naar het Songfestival gaat. "Ik heb hem vorig jaar ontmoet tijdens Pride in Amsterdam", zei Neuwirth. "Hij is echt heel goed, als songwriter en alles. En ook qua voorkomen, hij ziet er heerlijk uit!"

In 2014 won Neuwirth het Eurovisie Songfestival als Conchita Wurst, met het nummer Rise Like A Phoenix. Op dit moment is hij te zien als jurylid in het eerste seizoen van de Duitse realityserie Queens of Drag.