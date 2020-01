Mascha Feoktistova, bekend van haar YouTube-kanaal Vloggloss, is in verwachting van een meisje. Dit maakte de 33-jarige vlogger vrijdag bekend via Instagram.

"Ik kan niet wachten je te ontmoeten, baby girl!" aldus Feoktistova. Begin dit jaar had ze haar zwangerschap al aangekondigd, maar toen wist ze nog niet welk geslacht haar kindje zou hebben.

Open over vruchtbaarheidsproblemen

De vlogger was eerder open over haar vruchtbaarheidsproblemen. Ze lijdt aan de aandoening PCOS, waardoor er minder vaak een eisprong plaatsvindt en het moeilijker is om in verwachting te raken. In haar vlogs deelde Feoktistova dat zij en haar partner Gregor van Vlierden een grote kinderwens hebben.

Feoktistova begon in 2007 met video's maken en heeft sindsdien een trouwe groep volgers om zich heen verzameld. Op YouTube heeft ze op haar Beautygloss-kanaal ruim 637.000 volgers. Op haar YouTube-kanaal met persoonlijke vlogs heeft ze 300.000 volgers en op Instagram volgen meer dan 580.000 mensen haar.

De vlogster is sinds 2003 samen met Van Vlierden. Ze trouwden in de zomer van 2017.