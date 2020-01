Dave Roelvink gaat los over de rol van vrouwen en mannen, er is ruzie over de mediacode van het Koninklijk Huis en Meghan Markles vader vindt dat hij een beloning verdient. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

"Dames en heren, ik heb een vraagje: ben ik nou de enige in Nederland die het mooi vindt dat mannen en vrouwen niet precies hetzelfde zijn?" Met deze woorden opende Dave Roelvink een relaas op Instagram over verkeersborden, feminisme en het betalen van de rekening.

De zoon van Dries keek naar Editie NL en ontdekte dat er verkeersborden zijn ontwikkeld waarop niet een mannetje, maar een vrouwtje oversteekt. Zonde van de belastingcenten, vindt Dave, want niet iedere vrouw draagt een rokje, en dat zal er dan ook wel weer tot leiden dat mensen zich beledigd voelen.

"Waarom moet het allemaal gelijk zijn tegenwoordig? Het is toch juist mooi dat we allemaal verschillende rollen hebben? Het heeft toch juist z'n charme als je met een vrouwtje uiteten gaat, dat de man betaalt. Zo hoort het toch gewoon?", aldus Dave.

Volgens de dj zijn mannen te stom om iets uit te voeren in het huishouden en is het dus heel logisch dat vrouwen daarin iets meer moeten doen. "We hebben gewoon andere rollen, we zijn andere wezens. Volgens mij komen we ook allemaal van een andere planeet. Dus we begrijpen elkaar ook niet zo heel lekker, mannen en vrouwen. Ik vind dat we een klein beetje aan het doorslaan zijn hoor, met dat feministische gedrag."

Ook belachelijk: als een vrouw een man ten huwelijk vraagt. "Zie jij het al voor je dat je lekker uiteten bent en je vrouw doet al een beetje raar, een beetje vreemd gedrag vertoont ze, en die pakt ineens zo'n klein kistje uit d'r zak en gaat op haar knieën zitten. En die vraagt je ten huwelijk. Zie jij dat al gebeuren als man? Ik sprint de deur uit!"

Nu Dave weer vrijgezel is, staan de gegadigden voor een date ongetwijfeld in de rij, maar het is goed één ding in het achterhoofd te houden: betaal niet voor Dave. "Waag het niet om je portemonnee te trekken. Dat vind ik een zware belediging tegenover een man."

Helemaal tegen gelijkheid tussen vrouwen en mannen is Dave trouwens niet: hij vindt dat iedereen hetzelfde zou moeten verdienen bij het doen van hetzelfde werk. Toch nog een beetje feminist.

Op de vingers getikt door de koning

Iedereen verdient een zo normaal mogelijk leven, óók de leden van het Koninklijk Huis. Om te voorkomen dat de paparazzi zich in de bosjes verstoppen en de roddelbladen constant op de stoep staan, is er een mediacode opgesteld. Zo kunnen de prinsesjes ook gewoon gaan winkelen met vriendinnen, kan Máxima ook weleens zonder make-up naar buiten en kan Willem-Alexander een stukje gaan fietsen zonder dat iedereen er meteen bovenop duikt.

Je niet aan de mediacode houden, levert een zware straf op: je wordt niet langer uitgenodigd voor evenementen. Geen gezellige beelden vanuit Lech dus, en ook geen bezoek meer aan de zomersessie. RTL Boulevard kan erover meepraten: zij zijn dit jaar niet bij de jaarlijkse skisessie.

Het programma liet kort beelden zien die waren opgenomen in de Koninklijke Schouwburg, waar Amalia een musical opvoerde. Op de beelden waren leden van het Koninklijk Huis te zien - in privésfeer - en dus kreeg Boulevard een tik op de vingers.

Die tik werd breed uitgemeten in het programma en zorgde er ook voor dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten zich kritisch uitte: "Hieruit blijkt weer dat de mediacode van het Koninklijk Huis krom is en in strijd met het beginsel vrije pers."

Er moet toch weer eens kritisch gekeken worden naar de strenge regels, zo wordt gezegd. Voor Boulevard zal het niet uitmaken: zij zijn echt niet welkom in de sneeuw.

'Het is tijd om voor papa te zorgen'

Als je al bijna een jaar geen contact hebt met je dochter en je je kleinkind nog niet hebt ontmoet, is het wellicht een goed idee je eigen gedrag eens te analyseren. Maar als je Thomas Markle heet, doe je dat niet en maak je een documentaire waarmee je de band met je dochter niet per se verbetert.

"De royals staan bij me in het krijt, Harry staat bij me in het krijt, Meghan staat bij me in het krijt. Ik zou een beloning moeten krijgen na alles wat ik heb doorgemaakt", aldus de 75-jarige Markle.

Thomas kon door een hartoperatie niet bij de bruiloft van zijn dochter zijn en heeft zijn kleinzoon Archie nog altijd niet ontmoet. Hij heeft geen contact met Meghan meer gehad sinds zij hem in een brief zou hebben gesmeekt de pers niet langer te woord te staan. Sindsdien kan Thomas aan niets anders denken dan wat zijn dochter hem jaren geleden al beloofde: "Mijn dochter heeft me beloofd dat ze voor mij zou zorgen als ik oud werd. Ik ben nu oud, het is tijd om voor papa te zorgen."

De kans dat Meghan ooit nog voor haar vader wil zorgen, is deze week echter wel héél klein geworden door de uitspraken die Thomas over zijn dochter deed bij een Alaskaanse nieuwszender. Daar zei hij dat het erop lijkt dat zijn dochter alles voor het geld doet, nadat bekend werd dat Meghan en Harry niet langer als senior royals door het leven zullen gaan. "Ze maken het koningshuis kapot. Ze maken er iets goedkoops van, ze verslonzen het."

Thomas denkt zelf dat hij zijn dochter niet meer zal zien en dat hij de eerstvolgende keer dat zij hem ziet in een kist ligt. Na deze uitspraken is het zelfs maar de vraag of Meghan daar nog wel bij wil zijn.