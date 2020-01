In de documentaire Miss Americana, die donderdag op het Sundance Film Festival in première is gegaan, vertelt Taylor Swift over de eetstoornis die ze als jonge artiest ontwikkelde. Tegenover Variety legt ze uit dat ze onder meer werd beïnvloed door de kop van een roddelblad, toen ze achttien jaar was.

"Ik benaderde eten hetzelfde als al het andere in mijn leven", vertelt de inmiddels 30-jarige zangeres. "Als ik een schouderklopje kreeg, registreerde ik dat als iets positiefs. Als ik werd afgestraft, registreerde ik dat als negatief."

Swift geeft een voorbeeld. "Ik weet nog dat ik voor het eerst op de cover van een tijdschrift stond, toen ik achttien was. In de kop stond iets als 'Achttien en zwanger?'. Ik droeg iets waardoor de onderkant van mijn buik er niet plat uit zag. Dus ik registreerde het als een afstraffing."

"Op een ander moment liep ik een fotoshoot binnen en zei iemand in de kleedkamer dat het zo bijzonder was dat ik de maat van kledingsamples paste", vervolgt Swift. "Er werd tegen me gezegd dat ze jurkjes normaal gesproken moesten aanpassen, maar dat ze nu direct vanaf de catwalk naar mij konden. Dat zag ik als een schouderklopje."

'Ik heb hier nooit eerder over willen praten'

De zangeres legt uit wat de gevolgen zijn geweest. "Als je maar vaak genoeg zulke gebeurtenissen registreert, ga je alles als lof en straf zien, inclusief je eigen lichaam."

"Ik heb hier nooit echt eerder over willen praten", vertelt de zangeres. "En het voelt nu nog steeds ongemakkelijk. Maar in de context van alles wat ik wel en niet in mijn leven deed, snap nu wel dat het in de film terecht is gekomen."

Swift laat daarnaast weten dat actrice en activist Jameela Jamil, die zelf vroeger aan een eetstoornis leed, een grote inspiratiebron is. "Als ik lees hoe zij spreekt over lichaam en imago, ouder worden en de manier waarop vrouwen worden behandeld in onze industrie, is het alsof ik songteksten zie. Het blijft in mijn hoofd plakken en kalmeert me."

De documentaire Taylor Swift: Miss Americana is vanaf 31 januari op Netflix te zien.