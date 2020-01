Jesse Tyler Ferguson en zijn echtgenoot Justin Mikita verwachten samen hun eerste kind. De acteur, bekend van zijn rol als Mitchell Pritchett in Modern Family, wil nog niet vertellen of het een jongen of een meisje wordt.

Ferguson vertelt in de talkshow van James Corden dat de baby in juli wordt verwacht. "Ik vind het ontzettend leuk, maar het maakt me wel bewust van mijn leeftijd", zegt de 44-jarige acteur. "Ik voel de klok al een tijdje tikken."

Op de vraag van talkshowhost Corden of hij al weet of het een meisje of jongen wordt, antwoordt de acteur: "Het wordt een mens."

Ferguson en Mikita trouwden in 2013. In 2015 vertelde de acteur al dat hij een kinderwens heeft.

Zijn kinderwens is mogelijk te danken aan zijn jonge mede-acteurs in Modern Family. "Het zien opgroeien van de kinderen in de serie de afgelopen zes jaar zet je aan het denken", vertelde Ferguson aan People. "Mijn wil om vader te worden is daardoor echt groter geworden."