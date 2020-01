Lil Nas X heeft na zijn coming-out een hechtere band met zijn vader gekregen, vertelt de twintigjarige Amerikaanse rapper in gesprek met Variety.

"We hebben een hechtere band gekregen", zegt de artiest, die afgelopen jaar tijdens Pride Month publiekelijk uit de kast kwam. "Vooral omdat ik nu niets meer te verbergen heb."

Toch neemt de rapper voorlopig nog geen partners mee naar huis. "Het kwam als een schok voor mijn vader", zegt hij. "We zitten nog in de beginfase."

De jonge rapper werd in 2019 in één klap beroemd met de hit Old Town Road, een mix van country- en trapmuziek. Op 26 januari treedt hij op tijdens de uitreiking van de Grammy's. Daarnaast is hij genomineerd voor de muziekprijs die jaarlijks wordt uitgereikt door GLAAD, een organisatie die zich inzet voor de belangen van de lhbti-gemeenschap in de Verenigde Staten.

"Ik hoop dat mijn daden genoeg zijn om andere jonge lhbti-kinderen te inspireren zichzelf te zijn", zegt hij daarover, "maar ik voel nu wel druk om een rolmodel voor de lhbti-gemeenschap te zijn."