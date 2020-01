Achtvoudig olympisch sprintkampioen Usain Bolt wordt vader. Zijn vriendin Kasi Bennett is in verwachting. Dat maakt de Jamaicaanse oud-atleet donderdag bekend op Twitter.

"Ik wil even zeggen dat er een koning of een koningin op komst is", aldus de 33-jarige Bolt. Hij deelt daarbij een foto van zijn zwangere vriendin, het dertigjarige Jamaicaanse model Bennett.

Het wordt het eerste kind van Bennett en Bolt, die gezien wordt als de beste sprinter ooit. Hoewel hij in 2017 stopte, is hij nog altijd wereldrecordhouder op de 100 meter, de 200 meter en de 4x100 meter estafette. Naast achtvoudig olympisch kampioen is hij elfvoudig wereldkampioen.

Na het beëindigen van zijn atletiekcarrière probeerde Bolt door te breken als voetballer. Hij trainde in 2018 enige tijd mee bij Central Coast Mariners, maar kreeg geen contract bij de Australische club.