Hilary Rhoda (32) is in verwachting van haar eerste kind. Het Amerikaanse model maakte dit donderdag bekend via Instagram.

"Het is een jongen! Sean Avary en ik krijgen een baby en we hebben heel veel zin in dit nieuwe hoofdstuk van ons leven", aldus Rhoda.

Ze voegt daaraan toe dat het haar moeite heeft gekost om zwanger te worden. "Het is nogal een reis geweest om hier te komen, met de nodige pieken en dalen", schrijft ze. "Maar aan iedereen die zwanger probeert raken, kan ik alleen maar zeggen: blijf gewoon doorgaan."

Rhoda is vooral bekend van haar modellenwerk voor make-upbedrijf Estée Lauder. Ook stond ze drie keer in de Sports Illustrated Swimsuit Issue. In 2015 trouwde ze met voormalig professioneel ijshockeyspeler Sean Avery (39).