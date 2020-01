Jessica Simpson is in haar memoires openhartig over haar alcohol- en pillenverslaving, waar ze tot iets meer dan twee jaar geleden mee kampte. De 39-jarige Amerikaanse zangeres vertelt in Open Book, waarvan People woensdag een voorpublicatie heeft gedeeld, dat seksueel misbruik in haar jeugd leidde tot de verslaving.

De zangeres legt in haar memoires uit dat ze als jong meisje is misbruikt. "Ik wilde het mijn ouders vertellen, maar dat durfde ik niet. Ik was het slachtoffer, maar toch voelde het alsof ik iets verkeerd deed."

Simpson vertelt dat de emotionele pijn die zij hierdoor ervoer en haar drukke carrière ervoor zorgden dat ze uitweek naar drugs en alcohol. "Ik was mezelf aan verwoesten met drank en pillen", schrijft Simpson.

Sinds november 2017 is Simpson nuchter. "Het was makkelijk om te stoppen met alcohol. Ik was boos op die fles, hoe het ervoor zorgde dat ik zelfgenoegzaam en verdoofd raakte."

Met hulp van haar ouders, haar geliefden en therapie lukte het Simpson om af te kicken. "Eerlijk zijn is moeilijk, maar het geeft zo veel voldoening", vindt de Amerikaanse. "Het is prachtig om de andere kant van angst te kennen."

De zangeres brak eind jaren negentig door met het nummer I Wanna Love You Forever. Ze werd bij het grote publiek vooral bekend door de realityshow Newlyweds, waarin ze te zien was met haar toenmalige echtgenoot Nick Lachey.

Simpson en haar huidige echtgenoot Max Johnson werden afgelopen maart ouders van dochter Birdie Mae. Eerder kreeg het stel al dochter Maxwell Drew (7) en zoon Ace Knut (6).