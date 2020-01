Nikkie de Jager, die vorige week in een video liet weten dat ze geboren is als jongen, heeft in gesprek met Ellen DeGeneres meer verteld over de dreigbrief die ze ontving en tot het maken van de video leidde. De YouTuber vertelt in de talkshow van DeGeneres dat de brief een dreigende toon had.

"Een paar weken geleden kreeg ik mailtjes van een bepaalde persoon", vertelt De Jager in DeGeneres' talkshow, waarvan onder meer JustJared woensdag een fragment deelt. "Hij schreef dat hij het niet leuk vond dat ik loog en wilde hiermee naar buiten komen."

In de betreffende mails werd volgens De Jager een dreigende toon aangeslagen. "Als ik morgen geen antwoord zou geven, dan zou hij het 'nieuws' naar buiten brengen. Het enige doel dat hij had, was mijn leven verwoesten."

De make-upartiest zegt dat ze haar coming-out ook met haar publiek had gedeeld als ze niet werd gechanteerd. "Dat wilde ik al heel lang, maar er is nooit een perfecte timing voor. Op een bepaalde manier ben ik er wel dankbaar voor dat dit is gebeurd. Niet dat ik dankbaar ben tegenover degene die de mail stuurde, maar wel dat het nu gebeurt en dat ik nu vrij ben."

Van haar fans, moeder en verloofde Dylan kreeg De Jager veel steun. "Ik vond het spannend om de video online te zetten. Mijn verloofde zat naast me en zei: 'Je kan het'. Hij heeft me echt dat laatste zetje gegeven."

YouTuber werd gechanteerd

De Jager plaatste vorige week een video waarin ze vertelt in het verkeerde lichaam te zijn geboren. De make-upartiest werd geboren als jongen, maar kleedde zich vanaf jonge leeftijd al als meisje en begon in haar tienerjaren met hormoonbehandelingen.

De video is inmiddels al 32 miljoen keer bekeken en was trending in 21 landen.