De Nijmeegse vastgoedmagnaat Ton H., die in 2017 samen met zijn zoon BNNVARA-presentator Tim Hofman en diens cameraman mishandelde, is door de politierechter veroordeeld tot een geldboete van 1.250 euro. Zijn zoon wordt verantwoordelijk gehouden voor het laten escaleren van de situatie en krijgt een taakstraf van 180 uur, waarvan 80 voorwaardelijk.

Volgens de politierechter van Gelderland hebben vader (75) en zoon (43) zich samen schuldig gemaakt aan de mishandeling van het tweetal. De rechter baseerde zich op verklaringen van Hofman en diens cameraman, de medische verklaring over het letsel en de getuigenverklaringen.

De rechter zegt dat Hofman gezien zijn revalidatietijd "zwaar lichamelijk letsel" heeft opgelopen.

Dat H. en zijn zoon zich schuldig hebben gemaakt aan bedreiging, is volgens de politierechter niet bewezen. Zijn zoon zou de camera van de cameraman hebben vernield, maar het is niet vast te stellen of en wat er aan de camera is vernield.

De rechter zegt dat de 43-jarige man voor escalatie zorgde tijdens het incident, dat voorviel tijdens de opnames van #BOOS. Hij stormde zijn kantoor uit en gebruikte als eerste geweld. Zijn gedrag wordt door de rechter omschreven als "volstrekt onnodig en buiten alle proporties". In zijn vonnis neemt de politierechter mee dat de zoon al eerder is veroordeeld voor mishandeling.

Vastgoedmagnaat H. krijgt een minder zware straf opgelegd, omdat zijn aandeel in de escalatie als minder zwaar wordt beoordeeld. Ook heeft hij spijt betuigd en is hij in tegenstelling tot zijn zoon niet in het bezit van een strafblad. Aanvankelijk werd er 140 uur taakstraf tegen hem geëist.

Hofman brak zijn kaak

Voor zijn programma #BOOS gaat Hofman langs bij jongeren die boos zijn over uiteenlopende onderwerpen. In de bewuste uitzending liet hij een aantal studenten die ontevreden waren over de staat van hun woning aan het woord. Toen Hofman en zijn team verhaal haalden bij de huisbaas, liep het uit de hand. De sfeer werd plots grimmig en de vastgoedmagnaat deelde samen met zijn zoon rake klappen uit, stelt het Openbaar Ministerie.

Hofman brak hierbij zijn kaak en liep een lichte hersenschudding en nekletsel op. Ook een cameraman bleef niet ongedeerd. Het tweetal moest naar het ziekenhuis gebracht worden.

H. probeerde via een kort geding te verbieden dat de uitzending online gezet zou worden, maar zonder resultaat: de rechter oordeelde dat Hofman de beelden gewoon mocht laten zien. De Nijmeegse huisbaas heeft meerdere malen zijn excuses gemaakt aan Hofman.