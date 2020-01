Harry Mens heeft sinds eind 2019 een relatie met de Oekraïense zakenvrouw Lyana Odinokaja. De zakenman wil de tijd nemen om te zien of hij en Odinokaja echt voor elkaar bestemd zijn, vertelt hij woensdag aan De Telegraaf.

"Het gebeurde op een lunch van dassenkoning Tony Tetro", herinnert Mens zich de eerste ontmoeting met Odinokaja. "Ik zag haar lopen en dacht meteen: wat een indrukwekkende verschijning is dat."

Na hun eerste ontmoeting spraken de 72-jarige Mens en zijn 52-jarige partner af en bleven dat doen. "Sindsdien is er elke dag contact", aldus Mens. "We hebben ook al een leuk uitstapje gemaakt, net na de jaarwisseling: met de trein naar Maastricht en daar lekker geshopt."

Mens mist zijn nieuwe vlam die op het moment in de Oekraïne op bezoek is bij haar zieke moeder maar wil tegelijk niet te hard van stapel lopen. "Ik kan niet wachten tot ze terugkomt. Ik wil reëel zijn, het is allemaal nog heel pril. We gunnen elkaar de tijd om te ontdekken of we inderdaad voor elkaar de ware zijn."