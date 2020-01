Producer en rapper Sean 'Diddy' Combs heet sinds dinsdag officieel Sean Love Combs. Uit rechtbankdocumenten die The Blast dinsdag heeft ingezien blijkt dat de rechter Combs' verzoek tot naamsverandering heeft goedgekeurd.

Combs was dinsdag niet bij de uitspraak in de rechtszaal in Los Angeles aanwezig. Zijn aanwezigheid was ook niet verplicht.

De vijftigjarige producer en rapper werd geboren als Sean John Combs. In het verleden veranderde hij meermaals zijn naam. Onder andere noemde hij zich Puff Daddy, Puffy, P. Diddy en in 2005 Diddy.

In 2013 vertelde Love Combs aan Ellen DeGeneres verslaafd te zijn aan naamsveranderingen. In 2017 kondigde de producer en rapper via Twitter aan dat hij voortaan aangesproken wenste te worden als LOVE of Brother Love.