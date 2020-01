Prins Constantijn vindt de beslissing van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan om afstand te doen van hun koninklijke verplichtingen om zo van een vrijer leven te kunnen genieten "dapper". Dat zei hij dinsdag in het praatprogramma Op1.

De prins volgt de perikelen rond het Britse koninklijk huis naar eigen zeggen "op heel gepaste afstand."

Hoewel hij in een andere positie verkeert, kan Constantijn zich de beslissing van Harry en Meghan wel voorstellen: "Ik voel me in zekere zin wel met hen verbonden, al verkeren zij natuurlijk in een heel andere positie. Zij zitten echt in die familie en hebben allerlei formele rollen. Wij hebben dat hier anders opgelost. Ik zit wel in het Koninklijk Huis en mijn broer ook toen hij nog leefde, maar daarbuiten besloten we onze eigen boterham te verdienen. Dat is een heel andere oplossing."

Harry en Meghan zitten volgens Constantijn "vast tussen twee werelden". "Goed, ze hebben gekozen en dat is denk ik ook wel dapper van ze. Het is dapper omdat Harry volgens mij ook niet helemaal weet waar hij in stapt. Ik denk dat er nog heel veel over hen heen zal komen. Dat hebben we ook al wel gezien. Maar hij kiest nu voor zichzelf en zijn vrouw."