Het hoger beroep dat Boef heeft aangespannen om zijn rijontzegging vanwege meerdere snelheidsovertredingen in 2016 aan te vechten, is op verzoek van zijn advocaten uitgesteld. In plaats van op 27 januari wordt de zaak op 27 mei inhoudelijk behandeld, bevestigt een woordvoerder van het gerechtshof van Den Bosch dinsdag aan NU.nl.

In januari 2019 werd Boef veroordeeld tot achttien maanden rijontzegging en een geldboete van 6.500 euro. Hij had zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan "excessief" rijgedrag dat "thuishoort op een circuit".

Enkele weken na zijn veroordeling ging Soufian Boussaadia, zoals de rapper in werkelijkheid heet, in hoger beroep. Zijn advocaat liet weten dat de rapper zich niet kon vinden in de straf.

Boef deelde op YouTube en via Dumpert beelden waarop hij met zijn auto hoge snelheden haalde. De advocaat van de rapper stelde in de eerdere behandeling van de zaak dat de beelden die de rapper heeft gedeeld gemanipuleerd zijn en dat dus niet met zekerheid kan worden gesteld dat Boef degene is die de overtredingen heeft begaan.

