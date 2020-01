Ozzy Osbourne, die al langere tijd kampt met gezondheidsklachten, heeft dinsdag in een interview met Good Morning America verteld te lijden aan de ziekte van Parkinson. De 71-jarige rocker zegt dat hij de diagnose in februari 2019 te horen kreeg.

In gesprek met journalist Robin Roberts vertelde Osbourne dat hij viel tijdens een show op 31 december 2018 in The Forum. "Ik had een nekoperatie nodig, die al mijn zenuwen heeft aangetast."

De rockartiest zegde in 2019 delen van zijn tour af omdat hij moest herstellen na de val. Toen Osbournes klachten onderzocht werden, werd door de artsen ontdekt dat hij lijdt aan parkinsonvariant PRKN 2. "Er zijn zo veel soorten parkinson", voegde zijn vrouw Sharon toe. "Het is geen doodvonnis, maar het geeft zeker effect op bepaalde zenuwen in je lichaam. De ene dag heb je een goede dag, vervolgens een heel slechte."

Osbourne zegt veel last te hebben van bepaalde klachten, zoals een verdoofd gevoel in zijn arm. "Ik weet niet of dat komt door de parkinson, dat is een beetje het probleem. Ze hebben namelijk zenuwen geraakt tijdens de operatie."

Er gingen eerder al geruchten dat Osbourne zou lijden aan de ziekte van Parkinson, die werden aangewakkerd door zijn optreden in de realityshow The Osbournes. Hij heeft besloten om het nieuws nu met zijn fans te delen, omdat hij het niet langer verborgen wil houden. "Ik ben niet zo goed met geheimen bewaren."

Osbourne moest wennen aan zijn diagnose

Osbournes zoon Jack en dochter Kelly hadden als eerste door dat er iets mis was met hun vader. "De rollen zijn nu omgedraaid", zei Kelly over de relatie met haar vader. "We hebben allemaal heel veel van elkaar geleerd en het bevestigt hoe sterk we zijn."

Jack kreeg in 2012 te horen dat hij de ziekte MS heeft en vertelde dat bepaalde dingen herkent in zijn vader. "Ik begrijp het om iets te hebben wat je eigenlijk niet wil hebben."

De rockzanger zei dat hij zelf even moest wennen aan zijn diagnose en in hoeverre zijn ziekte zijn leven heeft veranderd. "Ik kom uit een familie die gewend is hard te werken, ik vind het vreselijk om anderen teleur te stellen en mijn werk niet te kunnen doen", vertelde Osbourne. "Ik zie mijn vrouw aan het werk, mijn kinderen en iedereen helpt me daarnaast nog, maar dat maakt me verdrietig omdat ik zelf niets kan doen."

Osbourne zoekt medische hulp voor zijn aandoening en gaan in april naar een specialist in Zwitserland. In de tussentijd zegt de zanger, die onlangs weer nieuwe muziek uitbracht, ook veel steun te hebben van zijn fans. "Door hen voel ik me beter. En ik hoop nu dat ze me blijven steunen nu ik ze zo nodig heb."