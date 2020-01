Alain Clark ervaart tegenwoordig een lagere drempel om nieuwe muziek aan zijn vriendin en zoon te laten horen. In gesprek met NU.nl vertelt hij dat hij er voorheen voor koos om feedback zo lang mogelijk uit te stellen, maar nu het liefst direct laat horen waar hij mee bezig is.

Clark legt uit dat hij zijn nieuwe album Sunday Afternoon volledig thuis op de bank schreef, terwijl het album daarvoor in studio's in Los Angeles ontstond. Dit verandert de balans tussen werk en privé, maar zorgt er ook voor dat zijn familie nu zijn eerste klankbord is bij het delen van nieuwe muziek.

"Ik heb het thuiswerken als prettig ervaren, omdat ik meer van mijn proces kan delen met mijn familie. Voorheen was het haast heilig voor me om liedjes niet meteen te delen, omdat ik feedback wilde uitstellen", licht hij toe. "Als ik nu in twee uurtjes een liedje schrijf, kan ik het meteen laten horen. De drempel is dan veel lager", vindt Clark.

Wel moet hij er soms voor waken om niet alleen maar met schrijven bezig te zijn. "De lijn tussen werk en privé is nu vager, omdat ik niets liever doe dan muziek maken. Het voelt voor mij niet als werk", legt de zanger uit.

"Ik kan de tijd makkelijk verliezen als ik met muziek bezig ben, maar ik heb daarin veel hulp van de mensen om me heen. Mijn zoontje is een belangrijke factor, omdat ik veel tijd met hem door wil brengen", aldus Clark.

De zanger zong onlangs samen met zijn negenjarige zoon zijn hit Father and Friend. Hij bracht de single in 2008 samen met zijn vader uit.