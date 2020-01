Radio-dj Frank van der Lende vindt het fijn dat het imago van nonchalante flierefluiter aan hem kleeft. Het moet juist de bedoeling zijn dat zijn radioprogramma spontaan is, vertelt de 3FM-dj in gesprek met Beau Monde.

"Ik heb het imago van een nonchalante flierefluiter die om 17.55 uur de radiostudio binnenkomt, drie uur lang grapjes maakt en weer weggaat", aldus de 31-jarige Van der Lende. "Dat vind ik tof, want het moet ook voelen alsof ik alles on the spot bedenk. Maar dat is natuurlijk niet zo."

"Ik ben in mijn werk heel perfectionistisch en regisseer de boel graag", legt de radio-dj zijn werkwijze uit. "Van tevoren denk ik goed na over wat ik ga vertellen, hoe ik dat verhaal opbouw, welke platen ik draai. Er is ruimte voor improvisatie, maar ik zou de teugels soms iets meer mogen laten vieren. Juist onverwachte wendingen leveren leuke radio op."

Van der Lende presenteert op 3FM het avondprogramma De Bende van Van der Lende. In 2014 werd de radio-dj met het programma genomineerd voor de Marconi Award voor aanstormend radiotalent.