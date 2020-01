DJ Khaled is maandag vader geworden van zijn tweede kind. De muziekproducent deelt op Instagram foto's van zichzelf terwijl hij op de komst van de baby wacht.

In een fotoreeks is te zien dat DJ Khaled op de gang staat terwijl hij vol spanning voor zich uit kijkt. Op de laatste foto die de producer plaatst, geeft hij een verloskundige een high five.

"Dankjewel Allah! Dankjewel mijn koningin Nicole", schrijft DJ Khaled, die het bericht afsluit met "another one", een tekst die hij vaak gebruikt in zijn nummers en naar de komst van een tweede kind verwijst.

DJ Khaled en zijn vrouw Nicole waren al de ouders van zoon Asahd, die veelvuldig te zien is op de socialemediakanalen van de producer en op de cover van de albums Grateful en Father of Asahd stond.