Christina Milian is moeder geworden. De zangeres en actrice maakt op Instagram bekend dat ze is bevallen van zoontje Isaiah.

"En zo beginnen we", schrijft Milian bij een foto van haar pasgeboren zoon. "Simpelweg perfect. De wereld is van jou. Liefs van papa en mama", aldus de zangeres die een relatie heeft met de Franse zanger Matt Pokora.

Pokora en Milian zijn sinds de zomer van 2017 een stel. In de zomer van 2019 maakten ze bekend hun eerste kind te verwachten.

Milian brak in 2001 door bij het grote publiek dankzij de hit AM to PM. Later had ze ook succes met singles als When You Look At Me, Dip It Low en Whatever You Want. Milian is als actrice te zien in de Netflix-film Falling Inn Love.

Christina Milian maakt de geboorte van haar zoon bekend via Instagram.