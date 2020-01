Dotan heeft het trollenleger dat hij en zijn team jarenlang hebben ingezet nooit gebruikt om beroemd te worden. De zanger zegt in gesprek met VIVA dat hij op zoek was naar bevestiging, omdat hij weinig zelfwaarde had.

In therapie leerde hij dat zijn onzekerheid verder ging dan normaal was. "Ik had zo weinig zelfwaarde, dat ik dingen niet meer in perspectief zag. Ik twijfelde altijd of ik en mijn muziek wel goed genoeg waren en zocht naar bevestiging en erkenning van buitenaf."

Als de zanger op het podium stond, dacht hij echt dat alle aanwezigen hem haatten. "En dat voelde ik dan ook echt zo, terwijl al die mensen een kaartje hadden gekocht en daar voor hun plezier waren. Die demonen zaten in mijn hoofd. En vertelden me de hele dag dat ik niet goed genoeg was en het niet kon."

Optreden vond hij jaren voordat naar buitenkwam dat hij nepaccounts gebruikte om zichzelf op sociale media te promoten al niet leuk meer. "Weet je dat mijn laatste échte show in Ziggo Dome vier jaar geleden was? Ver voordat de 'trollenrel' uitbrak, had ik de muziek al lange tijd opzij gezet: ik wist niet meer wat ik wilde en of ik dit werk nog wilde doen. Ik was mijn inspiratie en plezier kwijt. Als ik het podium op moest, hadden faalangst en paniek de overhand. Het was gewoon niet leuk meer."

Herkend worden vond de zanger nooit echt interessant. "Ik had gewoon een complex over mijn muziek en over mezelf. Vroeg mezelf altijd af of ik wel goed genoeg was. Daar kwam bij dat het succes onverwacht zó groot werd: binnen twee jaar ging ik van spelen in huiskamers naar het optreden in Ziggo Dome, wat crazy is. De druk werd groter, steeds meer mensen gingen zich bemoeien met hoe het allemaal zou moeten. Daardoor raakte ik een soort van verwijderd van wat ik eigenlijk was begonnen. Ik had geen plezier meer in muziek maken. Zocht bevestiging van buitenaf. En toen was daar 'het fantastische jaar' 2018, waarin ik volledig op mijn bek ging. Blijkbaar had ik dat nodig, om alles opnieuw op te bouwen."