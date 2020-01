Voormalig wielrenner was bang na zijn in begin 2019 stukgelopen relatie met Nathalie Marciano in een door hem als 'zwart gat' omschreven situatie te belanden. Een trip naar Bali hielp hem op de weg terug, vertelt de oud-wielrenner dinsdag aan De Volkskrant.

"Ik ben naar Bali gegaan. Ik wilde naar een aangename, warme plek", aldus Dekker. "Daar stond ik dan, alleen. En ik was nooit alleen geweest. Als wielrenner waren er altijd mensen om me heen en daarna woonde ik bij Nathalie."

"Ik had geluk, op Bali vond ik een vrouw met wie ik de patronen in mijn leven ben gaan analyseren", gaat de 35-jarige Dekker verder. Waarom stortte ik me altijd op drank, vrouwen, doping?"

Dekker moest noodgedwongen zijn wielercarrière afbreken. Na te zijn betrapt op het gebruik van doping wilde geen enkele wielerploeg de geboren Dirkshorner in dienst nemen.

"Ik leerde haar via via kennen. Ze is Amerikaans", vertelt Dekker over de vrouw die hem op Bali hielp. "Geen klassieke therapeute, ik lag niet op een bank. Ze gaf me opdrachten, ik moest met mezelf aan de slag gaan. Elke dag deed ik iets: yoga, sound therapy, een cacaobad, noem maar op."

Volgens Dekker begon zijn nieuwe start op Bali. "Voor het eerst ging ik goed naar mezelf kijken, en naar mijn gedrag. Mijn nieuwe leven begon daar. Toen ik terug was, heb ik nog vier, vijf maanden lang telefonisch met haar gesproken."