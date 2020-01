Demi-Leigh Nel-Peters is maandag getrouwd met Tim Tebow. Miss Universe 2017 en de Amerikaanse voormalige American football-speler zijn in bruiloftskleding te zien op het Instagram-account van het Zuid-Afrikaanse model.

"We zijn allebei traditioneel", vertelde Nel-Peters aan People. "We wilden terugkijken op een intieme, elegante en traditionele bruiloft."

Het 24-jarige model en haar 32-jarige partner verloofden zich in januari 2019. In 2017 vertelde Tebow nog dat hij op zoek was naar de ware liefde en dat die persoon net als hijzelf in God moest geloven.

Nel-Peters won in 2017 de Miss Universe-verkiezing in Las Vegas. Tebow was in 2007 de winnaar van de Heisman Trophy, de prijs voor de beste American football-speler in de universiteitscompetitie.

Naar aanleiding van Tebows gewoonte om na een mooie actie op een knie te gaan zitten en te bidden, werd 'Tebowing' in 2011 een rage.