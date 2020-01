Familieleden van Prince hebben hun rechtszaken tegen diverse personen die bij de dood van de popster betrokken zouden zijn geweest in de afgelopen maanden ingetrokken. Dat meldt Associated Press maandag.

Het feit dat de rechtszaken niet meer doorgaan, kan er op wijzen dat er schikkingen zijn getroffen met de voor het gerecht gedaagde partijen. Onder hen zijn de dokter die Prince een week voor zijn dood nog zag en het ziekenhuis dat hem toen behandelde voor een overdosis drugs.

De ingetrokken rechtszaken maken een einde aan de juridische strijd rond de omstandigheden rond de dood van Prince, maar niet aan de strijd om diens erfenis ter waarde van 200 miljoen dollar.

Prince overleed op 21 april 2016 op 57-jarige leeftijd aan een overdosis fentanyl. Hij had geen testament. Er is niemand strafrechtelijk aangeklaagd voor zijn dood. Niet bekend is hoe hij aan de fentanyl kwam.

De erfgenamen van Prince spanden in april 2018 rechtszaken aan tegen een aantal betrokkenen uit het medische circuit. Zij vonden dat de partijen die zij aanklaagden gefaald hadden. Dit omdat zij de plicht en mogelijkheid zouden hebben gehad om een diagnose te stellen en Prince te behandelen voor zijn verslaving en zo zijn dood te voorkomen.