Het Amerikaanse model Ashley Graham en haar echtgenoot Justin Ervin hebben hun eerste kind gekregen. Graham maakte dit maandag bekend via Instagram.

Graham schrijft dat ze zaterdagavond bevallen is. "Zaterdag om 18.00 uur zijn onze levens beter geworden. Bedankt voor al jullie liefde en steun tijdens deze ongelooflijke tijd."

Het 32-jarige model was te zien op foto's voor onder meer Harper's Bazaar en Sports Illustrated. Ook werkte ze mee aan campagnes voor Bloomingdale's en Target. Ze zet zich regelmatig in voor body positivity en zelfacceptatie.

Graham en Ervin, die werkzaam is als regisseur en cameraman, ontmoetten elkaar tien jaar geleden in de kerk. Ze trouwden een jaar later.