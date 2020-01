Monique Westenberg heeft geen relatie met Tino Martin. De laatste twee weken ontstonden er geruchten dat de twee sinds kort met elkaar zouden daten, maar de ex van André Hazes ontkent dat maandag op Instagram.

Westenberg plaatste een foto van zichzelf en haar zoon André jr. met in de tekst een sleuteltje en een hartje. Door diverse volgers en media werd de tekst geïnterpreteerd als een bericht dat Westenberg een nieuw huis heeft gevonden.

Een goede vriendin van Westenberg reageerde daar lachend op. "Zijn we gister heel de avond samen maar ben je mij 'even' vergeten te vertellen dat je een nieuw huisje hebt? Moet ik dat serieus net horen op Shownieuws?"

In een reactie zegt Westenberg dat ze geen nieuwe woning heeft en voegt daar direct aan toe dat ze zelf ook via de media moest vernemen dat ze nu blijkbaar samen is met Martin. "Ik geloof dat ik ook wat met Tino schijn te hebben, terwijl die gewoon weer fijn met lieve Kim (Kimberley Kruiter, red.) samen is. Snap jij het nog?"

Martin heeft eerder gezegd weer met zijn ex Kruiter af te spreken, maar heeft nog niet bevestigd dat ze weer samen zijn. NU.nl is in afwachting van een reactie.