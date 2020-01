Actrice Dilan Yurdakul verwijdert Instagram van haar telefoon wanneer ze zich somber voelt. Als ze met depressie worstelt, maken sociale media het lastig voor haar om met verdrietige gevoelens om te gaan, zegt Yurdakul in een maandag verschenen interview met De Telegraaf.

"Als ik me down voel, verwijder ik Instagram bewust even van mijn telefoon", aldus de 28-jarige actrice. "Ik volg ook niemand. Alleen mijn kat. Als ik wil weten wat mijn vriendinnen doen, app ik ze gewoon. In het kader van mijn voorstelling heb ik mijn depressie wel op sociale media gedeeld. Het is een onderdeel van mijn leven, maar het is niet alles."

"Depressief zijn zorgt bij veel mensen voor schaamte", vertelt Yurdakul verder. "Ook bij mij: ik kon niet elke week mee uitgaan, zoals ik eerst wel deed. Ik heb geleerd mij daarbij neer te leggen. Sociale media maken dit een uitdaging, omdat je ziet dat anderen wél leuke dingen doen."

In oktober en november speelde Yurdakul de voorstelling Door de schaduw heen. Daarin ging de actrice onder andere in op haar depressies, waarvoor ze op haar veertiende voor het eerst een bezoek bracht aan een psycholoog.