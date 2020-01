Het Israëlische topmodel Bar Refaeli is bevallen van haar derde kind. Op Instagram deelt ze een foto vanuit het ziekenhuis.

"Dit is hoe echte glamour eruitziet", schrijft Refaeli bij een foto in ziekenhuiskleding. "Derde baby in 3,5 jaar. Het leven is mooi."

Het model heeft verder nog niet bekendgemaakt of het om een meisje of jongen gaat. Refaeli is sinds 2015 getrouwd met zakenman Adi Ezra. Eerder kregen zij dochters Elle (2) en Liv (3).

Refaeli was in 2019 te zien als presentatrice van het Eurovisie Songfestival. Voor haar huwelijk met Ezra had ze jarenlang een relatie met Leonardo DiCaprio.