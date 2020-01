Tatum Dagelet herkent steeds meer van zichzelf in haar dochter. Dat vertelde ze zondag in De Perstribune op Radio1.

In de uitzending vertelt Dagelet dat ze een spiegel voorgehouden krijgt door haar dochter van bijna zeventien jaar. "Soms zie je eigenschappen die je zelf ook hebt", vertelt de 44-jarige actrice en presentatrice. "Ik merk dat vooral nu ze wat ouder wordt."

Dagelet legt uit: "Ze heeft nu een vriend, sinds ongeveer een jaar. De dynamiek van hun relatie herken ik heel erg uit m'n eigen liefdesleven." De presentatrice gaat met een lach verder. "Een beetje de moeilijkheden opzoeken of zo. Bepaalde verwachtingen hebben van iemand. Dat soort kleine dingen."

"We hebben er heel veel gesprekken over", gaat Dagelet verder. "Je moet daarbij ook weer geen beste vriendinnen worden; toch enigszins afstand houden en duidelijk maken dat je ouder bent. Maar wat intussen heel fijn is bij zo'n gesprek, is dat je kunt putten uit eigen ervaringen en voorbeelden kunt geven. Ik ben ook maar een mens."

Dagelet vertelt dat ze bij liefdeslessen graag het voorbeeld gebruikt dat ze ooit zelf kreeg. "Als je zand vastpakt en je knijpt daar heel hard in, sijpelt alles weg. Maar als je het losjes vasthoudt, blijft het liggen. Je moet dus niet te veel bovenop iemand willen zitten."

Dagelet was tussen 2000 en 2004 getrouwd met Ruud de Wild. Hun dochter Toy Travis werd in januari 2003 geboren. Over haar scheiding en moederschap schreef Dagelet eerder het boek Drinken, vloeken en hopen dat je bemind wordt. In het televisieprogramma Van Vader naar Moeder praat ze met kinderen van gescheiden ouders.