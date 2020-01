Carolien Spoor is bevallen van een zoon, meldt de actrice zondag op Instagram.

"Wat een intens geluk. Nooit gedacht dat mijn hart zoveel liefde aan zou kunnen", schrijft de 32-jarige actrice bij een foto van de pasgeboren baby. Haar zoon luistert naar de naam Elias Willem Frederik Karthaus en is afgelopen donderdag geboren.



In juni 2017 beviel Spoor van haar eerste zoon, Otis Justus Maurits Karthaus. In 2016 trouwde ze in Italië met regisseur Jon Karthaus. In augustus 2019 maakte ze bekend in verwachting te zijn van haar tweede kind.

Spoor is bekend van rollen in onder meer de serie Lieve Liza en de film Homies.

De pasgeboren Elias Willem Frederik Karthaus. (Foto: Instagram.com/carolienspoor)