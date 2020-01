De Belgische zanger Koen Wauters gaat scheiden van zijn vrouw, presentatrice Valerie de Booser (40). Dit maakt Wauters (52) zaterdag bekend via Instagram. Het stel was zeventien jaar bij elkaar.

"We moeten eerlijk zijn met onszelf: door de jaren heen zijn we uit elkaar gegroeid", aldus Wauters. Hij noemt de beslissing om uit elkaar te gaan "aartsmoeilijk".

"Het is emotioneel erg zwaar. We hebben immers vele mooie jaren gehad en hebben samen fantastische kinderen. En daar ligt nu voor ons allebei de focus: de zorg voor en het welzijn van onze kinderen primeert. Door hen zullen we altijd verbonden blijven."

Wauters benadrukt dat hij en De Booser nog altijd een goede verstandhouding hebben, en dat er geen sprake is geweest van vreemdgaan.

Wauters maakt samen met zijn broer Kris deel uit van de popgroep Clouseau. Hun nummer Daar gaat ze (1990) werd een enorme hit in Nederland en België. Tweesprong, hun laatste album, verscheen afgelopen november.

De Booser begon haar televisiecarrière in 2002, als verleidster in het programma Temptation Island. Daarna presenteerde ze enkele programma's op de Vlaamse televisiezenders JIM en VTM.