DJ Ashba is veroordeeld tot een taakstraf van dertig uur wegens rijden onder invloed. Ook moet de oud-gitarist van Guns N' Roses een boete betalen en een behandeling ondergaan om beter met alcohol om te gaan, meldt TMZ.

DJ Ashba werd in juli 2018 aangehouden nadat hij een stopbord negeerde. Uit een blaastest bleek vervolgens dat hij onder invloed van alcohol achter het stuur zat.

Ashba kwam in 2009 bij Guns 'N Roses, kort na het verschijnen van het album Chinese Democracy. Hij was de vervanger van gitarist Robin Finck, die terugkeerde naar zijn band Nine Inch Nails. In 2015 verliet Ashba de band weer. Naar eigen zeggen wilde hij meer tijd met zijn gezin door kunnen brengen.

Op dit moment speelt hij gitaar in de hardrockband Sixx:A.M.