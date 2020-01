Martin Elfrerink, de partner van André van Duin, die maandag overleed, stelde zijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap. De komiek zelf heeft besloten om dat ook te doen. Dat vertelt Van Duin (72) zaterdag in een interview met De Telegraaf.

Elferink overleed na een kort ziekbed op 55-jarige leeftijd aan botkanker. "Het is verschrikkelijk", aldus Van Duin. "Het ergste wat me kon overkomen, is gebeurd. In een paar maanden tijd." De twee hadden zeventien jaar lang een relatie: "Altijd samen, ja. We waren net de slager en zijn vrouw, de klok rond bij elkaar. We hebben nooit één dag ruzie gehad, nooit. Ik ben er al niet van, maar met Martin kreeg helemaal nooit iemand ruzie."

In mei brak Elferink zonder echte aanleiding plots zijn sleutelbeen. "Dat vonden we gek en dat was het ook, want een sleutelbeen breek je door een val van je fiets of een klap erop, maar niet door het gooien van een kussentje. Daar is het mee begonnen."

Onderzoek in het ziekenhuis resulteerde in een ernstige diagnose. "Toen hij thuiskwam was Martin helemaal wit en totaal aangeslagen. Hij zei: 'Ik heb kanker.' Ik stamelde ook maar wat: 'Wat dan? Waar dan?' Maar zodra hij het woord botkanker gehoord had, was hij dichtgeklapt en had Martin in het ziekenhuis niets meer kunnen vragen. Alles wat hem verteld werd, was langs hem heengegaan."

Elferink wilde dat zijn ziekte geheim bleef voor de buitenwereld. "Dat wilde hij graag, ja. En ik ook. Hij wilde, als hij over straat ging, die meewarige blikken niet. Het zou de hele dag alleen maar daarover gaan. Dat moest niet."

"Met Kerst hebben we normaal ons huis vol. Dit jaar hadden we niets."

Een moeilijke tijd volgde en ondanks het feit dat hij zich er tegen verzette werd duidelijk dat Elferink de strijd zou gaan verliezen. "Met Kerst hebben we normaal ons huis vol, over-the-top versierd met duizenden ballen, met zestig of tachtig man en de kerstbingo. Dit jaar… dit jaar hadden we niets, nog geen kerststukje. We hebben het uitgezeten. Oud en Nieuw, Martin haalde twaalf uur niet. Heftige dagen, waarin wel duidelijk was welke kant het opging."

In oktober had Elferink besloten dat hij zij lichaam na zijn overlijden ter beschikking zou stellen aan de wetenschap. "Omdat hij nog zo graag iets goeds wilde doen voor de mensen. Hij wilde bedanken voor het mooie leven dat hij gehad heeft. Lange gesprekken hebben we erover gehad en ik vond dat een mooie gedachte. Hij is nu wel weg, maar het idee dat er over twintig of 22 jaar nog steeds iets nuttigs gebeurt met zijn stoffelijke resten is zó mooi dat ik toen besloten heb dezelfde papieren te ondertekenen. Mijn lichaam gaat straks ook naar de wetenschap: solidair met Martin."

Ondanks het grote verdriet kijkt Van Duin al weer vooruit. "Ik denk dat ik snel weer wat moet gaan doen. Wat afleiding, dat zou moeten helpen. Misschien ga ik wel beginnen met de Dik Voormekaar-show. Dat kan ook gewoon lekker thuis, dat is fijn, daar voel ik Martin nog om me heen."