BNNVARA en het Rode Kruis willen als opdrachtgevers van YouTuber, dj en presentator Kaj van der Ree dat er een diepgravend onderzoek komt naar de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van diverse (ook minderjarige) vrouwen aan zijn adres. BNNVARA laat zaterdag aan NU.nl weten later met een aanvullend statement te komen.

BNNVARA reageerde vrijdag geschokt op het nieuws dat via RTL Boulevard naar buiten kwam: "We zijn erg geschrokken van de beschuldigingen richting Kaj over seksueel overschrijdend gedrag en willen dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht."

Van der Ree is naast YouTuber ook radio-dj bij 3FM en presenteert sinds kort samen met Jurre Geluk het programma Proefkonijnen bij BNNVARA.

"Het Rode Kruis neemt deze zaak heel serieus. Op dit soort zaken zijn we altijd heel scherp"

Het Rode Kruis, waarvoor Van der Ree als ambassadeur actief is, wil eveneens een diepgravend onderzoek. "We sluiten ons wat dat betreft aan bij BNNVARA. Het Rode Kruis neemt deze zaak heel serieus. Op dit soort zaken zijn we altijd heel scherp", aldus woordvoerder Merlijn Stoffels zaterdag in gesprek met NU.nl.

"Van een schorsing van Van der Ree is op dit moment geen sprake", vertelt Stoffels. "Er lopen nu ook geen projecten met hem. Eerder was Kaj voor ons actief rond Serious Request en ging hij voor een campagne op reis naar Zambia. Hij wist daarmee voor ons belangrijke doelgroepen aan te spreken, ook via social media. Maatregelen nemen zou prematuur zijn, dus we wachten verdere ontwikkelingen af."

Het management van Van der Ree liet vrijdag aan RTL Boulevard weten dat hij een advocaat in de arm neemt nu hij beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag door meerdere vrouwen. "We volgen de juridische route en wachten dit af."

Via Twitter kwamen vrijdag meerdere berichten naar buiten dat de 28-jarige Van der Ree zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vrouwen beweren dat Van der Ree seksueel getinte berichtjes zou hebben gestuurd via sociale media. Sommigen van hen zouden op het moment van de minderjarig zijn geweest. Peter R. de Vries had het in de uitzending van RTL Boulevard over "meisjes vanaf 13 jaar."