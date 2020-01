Dwayne Johnson, ook wel The Rock genoemd, heeft het zwaar met het verlies van zijn vader. De acteur schreef op Instagram een eerbetoon aan zijn vader Rocky Johnson.

Zijn vader, voormalig showworstelaar Rocky Johnson, is afgelopen woensdag overleden. Hij is 75 jaar geworden.

De acteur vertelt op Instagram hoe trots hij is op zijn vader. "Je brak barrières, werd een ringlegende en sleepte je een weg door deze wereld. Ik ben je dankbaar dat je me op de wereld hebt gezet en dat je me levenslessen van onschatbare waarde hebt geleerd."



Hij vervolgt: "Ik zou willen dat ik nog één kans had gehad om je te vertellen dat ik van je houd voordat je overstak naar de andere kant. Je werd zonder waarschuwing zo snel van me weggerukt. Je bent in een oogwenk verdwenen. Ik heb pijn."



Dwayne Johnson heeft de bijnaam The Rock overgehouden uit zijn WWE-tijd. Hij nam deze naam als ode aan zijn vader.