Barack Obama heeft zijn jarige vrouw Michelle vrijdag met haar 56e verjaardag gefeliciteerd door op sociale media vier persoonlijke foto's van hen samen te delen. De voormalige president van de Verenigde Staten noemt zijn echtgenote "een ster".

Obama is op de vier foto's innig met zijn vrouw te zien. "In elke scène ben jij mijn ster, Michelle", schrijft hij. "Fijne verjaardag, schatje."

Het koppel deelt vaker liefdevolle en persoonlijke berichten op sociale media. Zo deelde Michelle Obama op Valentijnsdag een Spotify-lijst met romantische nummers. De lijst bestond uit liedjes als Stand By Me van Ben. E. King, Halo van Beyoncé en Fallin' van Alicia Keys.

Het koppel is momenteel bezig met het produceren van content voor Netflix, waaronder een serie over de modewereld in New York. Ook zijn de Obama's bezig met het ontwikkelen van een podcast voor Spotify.