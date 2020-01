Yolanthe Cabau wordt uitgemaakt voor 'kat met Down', Monique Westenberg lijkt klaar voor een nieuwe (bekende) liefde en Frits Wester neemt afscheid van de fles. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Na een niet al te makkelijk 2019 was Yolanthe Cabau er helemaal klaar voor: eindelijk kon ze de ellende van haar stukgelopen huwelijk met Wesley Sneijder achter zich laten en zich concentreren op de toekomst. Op 31 december plaatste de presentatrice een inspirerende quote op Instagram waarmee ze duidelijk maakte dat ze hoopte dat iedereen een positief nieuw jaar tegemoet ging en veel liefde de wereld instuurde.

2020 zal koud op haar dak zijn gevallen, want het jaar is nog geen drie weken oud of Yolanthe is alweer volledig door het slijk gehaald. Op1-presentator Sander Schimmelpenninck maakt een wekelijkse podcast met goede vriend Jaap Reesema en uitte zich daar weinig vriendelijk over de presentatrice. Of nou ja: over hoe ze er nu uitziet.

Jaren geleden was Yolanthe volgens Sander namelijk "aftrekmateriaal", maar inmiddels zou ze eruitzien als een "kat met Down". "Ik heb haar dus nog een keer in het echt gezien na alle verbouwingen. Nou, dat is gewoon verminking. Dat vind ik echt heel erg, want het is een mooie vrouw", aldus Jaap over de presentatrice.

Sander antwoordde daarop dat alle vrouwen na verbouwingen op elkaar gaan lijken en allemaal op een kat met Down gaan lijken. Alsof dat niet genoeg was, voegde de Quote-hoofdredacteur er nog een opmerking aan toe waarmee hij leek te suggereren dat Yolanthe al haar relaties is aangegaan om het geld.

"Een van mijn nichtjes zat bij haar in de klas en die vertelde altijd al dat Yolanthe superzakelijk in de wedstrijd zat. Die heeft er op superjonge leeftijd al twee ballonnen op laten schroeven. Gewoon met het idee van: ik ga de BV Yolanthe oprichten en ik ga gewoon heel snel naar de cash. Eerst kwam Jantje Smit langs, dat was effe Ajax. En toen kwam de Champions League langs. Op haar zestiende op de mavo zei ze: 'Ik wil een rijke vent.' Dat is goed gelukt."

Jaap heeft inmiddels zijn excuses aangeboden en zegt op Instagram te hebben geleerd van zijn fouten en te vinden dat ze het niet zo hadden mogen doen. Sander blijft zeggen dat het allemaal uit zijn verband is getrokken.

Maar we willen het zo graag

"Hij is helemaal je type, houdt van dieren, komt ook uit Zuid-Holland en je weet al hoe zo'n soort man is." Je zou denken dat deze quote afkomstig is van een goede vriendin die een ander probeert te koppelen, maar nee, dit is weekblad Party met goede aanbeveling voor Monique Westenberg.

Het viel het blad een week geleden al op dat het weleens gezelliger zou kunnen zijn tussen Tino Martin en de ex van André Hazes dan alleen maar vriendschappelijk. Tegenwoordig hoeven twee mensen daarvoor niet in één ruimte te zijn, welnee: een paar likes en comments op Instagram en er is direct sprake van een vlam die is overgeslagen.

Party gunt het Monique enorm nadat André Hazes haar verliet en Tino krijgt van Shownieuws een steuntje in de rug omdat het afgelopen jaar uitging met zijn Kimberley. Hoe mooi zou het dan zijn als er iets nieuws kan opbloeien?

Tino wil er eigenlijk weinig over kwijt. "Alles wat ik erover zeg, kan verkeerd worden uitgelegd. Wel kan ik melden dat we allebei erg van dieren houden. Als ik een foto van mijn hond plaats of bijvoorbeeld een nieuwe mand voor hem heb gekocht, dan vindt zij dat soms leuk. Als zij iets van haar hond online zet, dan vind ik dat ook leuk; ik vind dieren gewoon leuk. Maar ik heb Monique nog maar een paar keer gesproken en heb haar al een tijd niet gezien."

Monique zegt er helemaal niets over en dat is misschien wel beter, want Tino lijkt eigenlijk nog niet echt klaar voor iets nieuws. Want waar de bladen al hopen op prachtige nieuwe romances, sluit de zanger tegenover RTL Boulevard niet uit dat hij en Kimberley weer bij elkaar komen. Misschien kent Party nog meer leuke mannen die dol zijn op honden en uit Zuid-Holland komt?

17,5 miljoen oplettende politieagenten

Niemand krijgt zoveel steun als een bekende Nederlander. Een verdrietig bericht, vrolijk nieuws of een heftige mededeling: bij alles wat er gedeeld wordt, krijgen ze een hart onder de riem gestoken.

Het gebrek aan privacy is voor BN'ers uiteraard minder leuk, maar Frits Wester wees ons er deze week op dat zelfs dat in je voordeel kan werken. De politiek journalist keerde voor het eerst terug op televisie sinds zijn verslag voor RTL Nieuws waarvan veel mensen het idee hadden dat hij dronken voor de camera stond. Na dat optreden vertrok Frits naar een afkickkliniek en liet niets meer van zich horen tot hij bij Eva Jinek aanschoof.

Frits was flink wat kilo's kwijtgeraakt en keek op een nieuwe manier naar zichzelf. Hij weet nu dat die paar glazen wijn en een derde liter wodka per dag geen goed idee waren en dat hij echt flink verslaafd was geraakt.

De politiek verslaggever stelt dat hij tijdens zijn omstreden verslag helemaal niet dronken was, maar juist al te lang zonder alcohol zat. "Ik had op dat moment ook al een hele dag lang niet gedronken en dat was gewoon te lang. Dat was het grote probleem. Ik had alcohol nodig om te kunnen functioneren. Zo gek gaat je lijf dan werken."

RTL zorgde dat Frits geholpen werd en daar is hij de zender voor altijd dankbaar voor. En stiekem toch ook een beetje voor dat vergrootglas dat op hem ligt. "Ik heb tegelijk ook 17,5 miljoen politieagenten om me heen die opletten: hé, gaat die Wester niet drinken?"