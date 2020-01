Nikkie de Jager, beter bekend als YouTuber NikkieTutorials, vindt het spannend om 's avonds de straat op te gaan nadat ze eerder deze week een veelbesproken video plaatste waarin ze vertelde te zijn geboren als jongen. De YouTuber zegt dat het in haar hoofd speelde om voorlopig niet meer uit te gaan.

Op Instagram deelt De Jager dat ze donderdag voor het eerst de stad is ingegaan nadat ze de veelbesproken en veelbekeken video maandag plaatste. Ze verwachtte dat ze veel zou worden aangekeken.

Vrijdag geeft de make-upartiest een update waarin ze vertelt dat dit inderdaad het geval is. "Maar ik ben nu eenmaal lang en bekend in Nederland", zegt De Jager. "Het probleem is dat ik er in mijn hoofd een groter ding van maak."

Wel stelt ze wegens angst voor agressie en negatieve reacties wat nerveus te zijn om 's avonds de straat op te gaan. "Dus dat wordt interessant. Ik ga waarschijnlijk voorlopig niet uit."

Daar komt De Jager snel op terug: "Nee, ik moet gewoon kunnen uitgaan en mijn leven leiden. Ik heb er lak aan."

YouTuber werd gechanteerd

De Jager plaatste maandagavond een video waarin ze vertelt in het verkeerde lichaam te zijn geboren. De make-upartiest werd geboren als jongen, maar kleedde zich vanaf jonge leeftijd al als meisje en begon in haar tienerjaren met hormoonbehandelingen.

De YouTuber stelt te zijn gechanteerd door mensen die dreigden haar 'geheim' publiek te maken. Ze zegt het vervelend te vinden het moment van haar coming-out niet zelf te hebben kunnen kiezen, maar voelt zich vrij nu ze het met haar miljoenen volgers heeft gedeeld.

De video is inmiddels al bijna dertig miljoen keer bekeken en was trending in 21 landen.