Robert De Niro kan zich niet indenken dat hij het zonder de vriendschap van Martin Scorsese zou moeten stellen. De acteur, die de regisseur bijna vijftig jaar kent, vindt het fijn al zo lang met hem bevriend te zijn.

"Ik beschouw mezelf als een gelukkig man dat ik hem al zo lang ken", vertelt De Niro (76) in gesprek met People. "Ik kan me geen leven zonder deze vriendschap voorstellen."

De acteur bewondert aan Scorsese dat hij veel geeft om de mensen en acteurs om hem heen. "Hij bekijkt wat de acteurs in huis hebben en maakt er gebruik van. Hij is geïnformeerd en houdt van lezen. Regisseurs horen een brede algemene kennis te hebben."

De twee leerden elkaar in 1973 kennen tijdens de opnames van de film Mean Streets, die Scorsese regisseerde en waarin De Niro de hoofdrol speelde. Sindsdien hebben ze in negen films samengewerkt, waarvan het Oscar-genomineerde The Irishman de meest recente titel is.

"Wat er ook zou gebeuren, deze film was heel speciaal voor ons allemaal", vindt De Niro. "Dat hij zo goed ontvangen wordt, is de kers op de taart."