Gigi Hadid mag niet plaatsnemen in de jury van het proces tegen filmproducent Harvey Weinstein, schrijft TMZ donderdag.

Vorige week begon in New York een zaak tegen de van seksueel misbruik verdachte Weinstein. Verschillende inwoners van de stad, onder wie de 24-jarige Hadid, kwamen in aanmerking voor een plek in de jury. Er moeten uiteindelijk twaalf juryleden worden gekozen.

Waarschijnlijk heeft haar vriendschap met model Cara Delevingne, die Weinstein publiekelijk heeft beschuldigd van seksueel misbruik, er mede toe geleid dat Hadid niet in de jury mag plaatsnemen.

Het model had eerder tegenover de rechter verklaard dat ze als objectief jurylid zou kunnen optreden, ondanks het feit dat ze Weinstein een keer heeft ontmoet en ook weleens contact had met actrice Salma Hayek; een van zijn vermeende slachtoffers.

De zaak tegen Weinstein, die draait om twee vrouwen die hem beschuldigen van verkrachting en ongewenste orale seks, ging op 6 januari van start. Een dag later begon de juryselectie. Als die rond is, duurt het proces naar verwachting nog zo'n acht weken.