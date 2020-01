Ronnie Ortiz-Magro, bekend van de realityserie Jersey Shore, heeft een tijdelijk straatverbod voor zijn vriendin Jennifer Harley aangevraagd. Volgens Ortiz-Magro heeft zij hem mishandeld, schrijft TMZ.

Het verzoek van Ortiz-Magro zou zijn gehonoreerd door een rechter in Las Vegas. De Amerikaanse entertainmentwebsite baseert zich op uitspraken van Ortiz-Magro's advocaten.

Volgens hen kwam de 34-jarige Ortiz-Magro afgelopen zaterdagavond thuis van een fotoshoot, viel hij in slaap op de bank en werd hij vervolgens uit zijn dutje opgeschrikt doordat Harley tegen hem schreeuwde. Ook zou ze geprobeerd hebben haar vinger in zijn oog te duwen en hem meerdere keren in het gezicht geslagen hebben.

De 32-jarige Harley beschuldigt Ortiz-Magro ervan dat hij een affaire heeft, omdat ze make-up in de prullenbak vond. Harley is niet gearresteerd, maar de zaak is nog niet afgesloten.

Harley zou asbak naar Ortiz-Magro hebben gegooid

Het incident volgt op meerdere beschuldigingen van Harley dat Ortiz-Magro haar mishandeld heeft, waarvoor de Jersey Shore-ster momenteel terechtstaat in een rechtszaak. Ortiz-Magro liet weten niet schuldig te zijn.

Het stel is al enige tijd verwikkeld in uiteenlopende juridische zaken. In januari 2019 beschuldigde Ortiz-Magro zijn vriendin ervan tijdens een nieuwjaarsfeest een asbak naar zijn hoofd gegooid te hebben.

Ortiz-Magro en Harley werden in april 2018 ouders van hun eerste kind. Het stel heeft sinds enkele jaren een knipperlichtrelatie.

In Jersey Shore was Ortiz-Magro een van de acht jongeren die in een huis aan de kust van New Jersey woonden. De serie was tussen 2009 en 2012 zes seizoenen lang op MTV te zien.