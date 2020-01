Eric Corton vierde deze maand zijn 51e verjaardag, maar de presentator en acteur heeft weinig moeite met ouder worden. Dat zegt hij in een interview in De Gelderlander.

"Op wat verdrietige dingen na, is ouder worden positief", zegt Corton. "Ja, natuurlijk krijg ik een oudere kop. Ik heb ineens een levervlek op mijn voorhoofd en laatst ontdekte ik een rare plooi bij mijn oor."

De voormalig radio-dj kan het ouder worden goed relativeren, omdat hij in een wielrenclubje met oudere mannen fietst. "Als ik naar die mannen kijk, dan is ouder worden niet zo erg. Ze hebben wel allemaal hun dingetjes met hun gezondheid en hun vriendenkring dunt uit. Maar ze hebben wel allemaal iets waar ze mee bezig zijn. Als je je hoofd vult met kennis, je hart met liefde en je houdt je lijf stromend, dan gaat het wel."

'Iedereen verliest dingen die hem dierbaar zijn'

Ouder worden is ook het centrale thema van Beethoven door de jaren heen, twee avonden waarop Corton in samenwerking met het Gelders Orkest persoonlijke verhalen vertelt en composities van Beethoven inleidt. De avond begint met de eerste symfonie van de Duitse componist, die volgens Corton "fris en frivool" klinkt.

"Hij heeft een moeilijk leven gehad, en alle butsen en schrammen hoor je terug in zijn latere muziek. Vanaf zijn veertigste raakt hij langzaam zijn gehoor kwijt. Iedereen verliest gedurende zijn leven dingen die hem dierbaar zijn. Je moet stoppen met werken en wordt achter de geraniums gedwongen. Maar je hebt de keuze of je alleen klaagt, of doorgaat met dat wat je belangrijk vindt, zoals Beethoven."

Beethoven door de jaren heen is op donderdagavond te zien in het Arnhemse Musis. Vrijdag wordt de voorstelling in De Vereeniging in Nijmegen opgevoerd.